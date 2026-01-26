Matteo Giunta ha condiviso su Instagram un episodio in cui, esasperato, ha insultato i genitori che portano i figli malati all’asilo. La sua riflessione ha acceso un dibattito pubblico sul tema della presenza dei bambini con febbre a scuola e sulle responsabilità dei genitori. Un episodio che, pur nella sua spontaneità, invita a riflettere sull’importanza di un comportamento consapevole e rispettoso in ambito educativo.

Il riferimento è alla storia, con tanto di insulto, pubblicata su Instagram («Siete degli irresponsabili pezzi di m.») che ha acceso il dibattito sul tema dei bambini mandati a scuola anche con la febbre. Un messaggio che Matteo Giunta oggi vuole spiegare: «Forse oggi eviterei di riscrivere l’insulto, ma in quel momento ero un padre arrabbiato, con la figlia in ospedale, e ho scritto come mi veniva. Perché non sono un robot. Ho reagito d’istinto, come chiunque si trovi con l’acqua alla gola. Probabilmente se ne è parlato anche, o soprattutto, perché ho usato una parolaccia, toccando un tasto dolente per molte famiglie». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Giunta: «Quando ho insultato i genitori che mandano i figli malati all’asilo ero esasperato, ma forse è servito a qualcosa»

