Matteo Giunta e Federica Pellegrini bufera social per il post contro i genitori che portano all’asilo i bimbi malati | cosa è successo

Recentemente, Matteo Giunta, marito e preparatore atletico di Federica Pellegrini, è finito al centro di una polemica sui social a causa di un post che criticava i genitori che portano i figli malati all’asilo. La vicenda ha suscitato molte reazioni online, riaccendendo il dibattito su comportamenti responsabili e sensibilità nei confronti delle malattie infantili. Ecco cosa è successo e quali sono le reazioni più rilevanti.

Pesaro, 24 gennaio 2025 – Bufera social su Matteo Giunta, marito e preparatore atletico (per 9 anni), di Federica Pellegrini. Giunta scrive su Instagram che la scuola non è un parcheggio per bambini malati. Il concetto è chiaro, ma lui con le parole ci va giù duro: scrivendo che i genitori che portano i bimbi malati a scuola sono non solo degli “irresponsabili” ma anche “dei pezzi di m.”. La moglie Federica ( incinta del secondo figlio ) sottoscrive. L’offesa scatena la reazione dei social . L’offesa scatena la reazione social contro la coppia. L’allenatore pesarese sbaglia i toni ma visti i precedenti magari le preoccupazioni sono legittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Giunta e Federica Pellegrini, bufera social per il post contro i genitori che portano all’asilo i bimbi malati: cosa è successo Matteo Giunta al veleno contro i genitori che portano i figli malati a scuolaMatteo Giunta esprime il suo disappunto nei confronti di quei genitori che, nonostante i figli malati, decidono di portarli a scuola. Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli con la febbre all'asilo: "Pezzi di m..."Matteo Giunta, marito della nuotatrice Federica Pellegrini, ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti dei genitori che portano i figli con la febbre all’asilo, definendoli irresponsabili. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano i figli malati all'asilo; Matteo Giunta (marito di Federica Pellegrini) attacca i genitori: Mandate i figli febbricitanti all'asilo? Siete irresponsabili; Verissimo: Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l'intervista integrale Video; Federica Pellegrini (incinta) e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli all'asilo con la febbre: Pezzi di m... Matteo Giunta e Federica Pellegrini, bufera social per il post contro i genitori che portano all’asilo i bimbi malati: cosa è successoIl marito pesarese della Divina attacca sui social: Irresponsabili e pezzi di m... (concetti poi riformulati senza insulti). Lo sfogo è arrivato per il ricovero della figlia Matilde in ospedale do ... ilrestodelcarlino.it Federica Pellegrini e Matteo Giunta, attacco ai genitori che mandano figli malati a scuolaSui social esplode il dibattito: Matteo Giunta e Federica Pellegrini si scagliano contro i genitori che mandano i figli malati all'asilo. serial.everyeye.it Le parole di Matteo Giunta sui genitori che portano i figli con la febbre all’asilo hanno nuovamente scatenato il dibattito tra genitori sui social. Uno sfogo molto diretto, senza filtri, nato – come ha spiegato poi Federica Pellegrini – da una settimana complicata, f - facebook.com facebook Matteo Giunta e Fede Pellegrini, lo sfogo: “Irresponsabili pezzi di m... chi porta i bambini all’asilo con la febbre” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.