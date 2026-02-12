Matteo Berrettini si ferma agli ottavi a Buenos Aires | ancora problemi agli addominali

Matteo Berrettini si ferma agli ottavi a Buenos Aires. Dopo aver vinto alcune partite, l’italiano non riesce a passare il turno contro il ceco Vit Kopriva, che lo batte in due set, 6-4 e 6-3. Berrettini aveva già avuto problemi agli addominali e questa volta non riesce a trovare la forza per reagire. La sua corsa nel torneo si ferma qui.

Si ferma al secondo ostacolo la corsa di Matteo Berrettini a Buenos Aires. Nell'incontro degli ottavi di finale del torneo sudamericano il ceco Vit Kopriva batte l'italiano 6-4 6-3 in un'ora e trentacinque e si qualifica per i quarti di finale. La nota più preoccupante della serata è però rappresentata dai nuovi problemi agli addominali che si ripresentano nel corso del match. Il ceco apre le ostilità con il turno di battuta dell'1-0. Il romano è però pronto a replicare ai vantaggi per l'1-1 sull'errore del rivale. Il duello prosegue nel rispetto del turno di battuta, l'unico pericolo lo corre il romano che salva palla break nell'ottavo gioco.

