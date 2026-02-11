Matteo Berrettini torna in campo e vince a Buenos Aires. Dopo mesi difficili a causa di problemi fisici, il romano si prende la sua prima vittoria del 2026, battendo Federico Coria in due set. La partita si è giocata in un’atmosfera calda e rumorosa, e Berrettini ha sfoderato ancora una volta carattere e determinazione per superare l’esordio.

Prima vittoria ufficiale nel 2026 per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che hanno contraddistinto il suo avvio di stagione e che lo hanno portato a rinunciare all’Australian Open, il romano è ripartito dall’ATP 250 di Buenos Aires, dove ha vinto all’esordio contro l’idolo di casa Federico Coria in due set con il punteggio di 7-5 7-5 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Un successo importante anche se arrivato contro un avversario sicuramente inferiore, anche per classifica (l’argentino è scivolato al numero 322 del ranking), ma in un ambiente decisamente complicato, con il pubblico che ha supportato fin dal primo scambio il proprio giocatore in un match che è diventato un incontro da atmosfere da Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini ritorna e vince contro Coria nella bolgia di Buenos Aires

Dopo un match intenso, Matteo Berrettini batte Coria in due set e si aggiudica il suo primo turno a Buenos Aires.

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all'ATP di Buenos Aires.

