ATP Buenos Aires 2026 Tabilo e Carabelli approdano agli ottavi Berrettini sfiderà Kopriva

Questa mattina si sono giocati gli ultimi incontri del primo turno dell’ATP di Buenos Aires. Tabilo e Carabelli sono riusciti a passare agli ottavi, mentre Berrettini si prepara a sfidare Kopriva nel prossimo turno. La giornata ha portato alcune sorprese e conferme, con i favoriti che avanzano e nuovi protagonisti che emergono sul campo.

Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo ATP di Buenos Aires. Successo all'esordio per Alejandro Tabilo e l'argentino Camilo Ugo Carabelli che approdano agli ottavi. Debutto vincente per Matteo Berrettini che sfiderà il ceco Vit Kopriva nel prossimo turno. Non fallisce l'esordio nella competizione Alejandro Tabilo. Il cileno, numero 73 del ranking, regola 7-6(5) 6-3 la wild card Facundo Diaz Acosta in un'ora e cinquantuno minuti. In chiusura di giornata Camilo Ugo Carabelli, testa di serie numero sei, supera il connazionale Francisco Comesana 6-4 7-6 (3) in due ore e otto minuti.

