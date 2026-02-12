Il presidente Mattarella ci scherza su | Non posso fare appropriazione indebita le medaglie di questi giorni sono degli atleti

Il presidente Sergio Mattarella si è goduto il superG femminile a Cortina D’Ampezzo, seduto tra il pubblico. Ha scherzato con i presenti, dicendo che non può “fare appropriazione indebita”, perché le medaglie di questi giorni sono degli atleti. Poi, ha seguito la gara con attenzione, sorridendo e commentando di tanto in tanto. Un modo semplice e diretto per vivere da vicino le emozioni delle Olimpiadi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è goduto lo spettacolo del superG femminile nel parterre a Cortina D'Ampezzo. Il capo dello Stato, mostrando il solito grande interesse per le geste degli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, è stato testimone dell'impresa di Federica Brignone, capace di conquistare un oro a Cinque Cerchi che alla vigilia sembrava molto complicato. Mattarella che, da questo punto di vista, ha dato seguito anche alla sua "nomea" di portafortuna per la compagine tricolore, dal momento che alla sua presenza sovente sono corrisposte grandi prestazioni degli alfieri della formazione nostrana in questi Giochi.

