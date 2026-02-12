Mattarella abbraccia Brignone | l’oro italiano nel Super G accende Cortina e l’orgoglio nazionale

Cortina d’Ampezzo si ferma per un attimo e poi esplode di gioia. Federica Brignone ha vinto l’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi di Pechino 2026. Il presidente Mattarella si è recato subito a festeggiare l’atleta italiana, abbracciandola davanti a tante persone entusiaste. È una giornata che resterà impressa nella memoria degli italiani, con l’orgoglio di un successo che unisce tutto il Paese.

L'abbraccio di Mattarella a Brignone: un'Italia in festa per l'oro olimpico nel Super G. Cortina d'Ampezzo è esplosa di gioia oggi, 12 febbraio 2026, con la vittoria di Federica Brignone nel Super G femminile. Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha voluto congratularsi personalmente con l'atleta, suggellando un momento di orgoglio nazionale con un caloroso abbraccio. Una medaglia d'oro che risuona come un inno alla determinazione e al talento italiano. Un trionfo atteso e meritato. L'arrivo di Sergio Mattarella a Cortina d'Ampezzo è stato accolto da un'ovazione calorosa. I tifosi, accorsi numerosi per assistere alle competizioni olimpiche, hanno manifestato il loro apprezzamento con spontanei cori e applausi.

