Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Cortina per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Tra gli atleti e gli ospiti, ha scherzato sulle medaglie d’oro, dicendo che il merito è tutto degli atleti. È stato un week-end dedicato alla celebrazione dello sport italiano, con molti momenti di festa e orgoglio.

Due giorni di Olimpiadi Milano-Cortina nel segno dell’ Italia e delle sue medaglie d’oro, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ospite d’onore di Casa Italia a Cortina d’Ampezzo. Una coincidenza che ha fatto sorridere il mondo sportivo: nelle 48 ore della sua presenza sono arrivati risultati storici che hanno proiettato gli azzurri al secondo posto provvisorio del medagliere. Tra il serio e il faceto, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha lanciato un appello al Capo dello Stato, invitandolo a restare a Cortina come simbolico portafortuna dopo tre ori in due giorni. Parole accompagnate dal ringraziamento per la vicinanza e l’affetto dimostrati agli atleti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella a Cortina tra ori e ironia: “Le medaglie? Merito degli atleti”

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia a Belluno, dove ha mostrato grande umiltà parlando delle medaglie vinte.

Il presidente Sergio Mattarella ha assistito alla gara femminile sull'Olympia delle Tofane a Cortina, accompagnato dalla figlia Laura.

Ultime notizie su Milano Cortina

