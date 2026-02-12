Questa mattina a Cortina, il presidente Mattarella ha incontrato l’atleta Goggia e ha fatto una telefonata al presidente Fontana. Poi si è spostato tra gli spalti per seguire il SuperG, senza fermarsi al Grand Savoia o al Menardi, dove di solito soggiornano la famiglia olimpica. Dopo aver assistito alla gara, ha pranzato al Villaggio Olimpico e ha visitato Casa Italia.

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Non al Grand Savoia dove al momento alloggia la famiglia olimpica, né al Menardi dove un tempo pernottava la famiglia sua. Per ore i sussurri e i depistaggi si sono rincorsi nella Conca, ma alla fine le stelle volute da Sergio Mattarella per la sua visita a Cortina d’Ampezzo sono state quelle di Villa Marina, intesa come Militare in quanto sede del circolo ufficiali. Una scelta di sobrietà e, al netto dei saluti sull’attenti, di informalità. Nel salotto dai divani rossi e dai cuscini bianchi, con i cuori e con i cervi, il presidente della Repubblica ha amabilmente colloquiato non solo con il sindaco Gianluca Lorenzi, bensì pure con la sciatrice Sofia Goggia in presenza e con la pattinatrice Arianna Fontana al telefono, mostrandosi un tifoso attento e appassionato anche in vista degli appuntamenti di oggi: alle 11. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Mattarella a Cortina, l'incontro con Goggia e la telefonata a Fontana: oggi tra gli spalti per il SuperG, poi il pranzo al Villaggio Olimpico e la tappa a Casa Italia

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia.

Argomenti discussi: Sergio Mattarella a Cortina per le Olimpiadi: il Presidente in tribuna per il Super G insieme a Stefani e Zaia poi il pranzo con gli atleti; Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026; Mattarella incontra Sofia Goggia: Tre medaglie in tre Olimpiadi, brava!. Poi chiama la Fontana...; Cortina, l'arrivo del presidente Mattarella con la figlia per assistere alle gare delle Olimpiadi.

CORTINA D'AMPEZZO (BL) CORTINA #CURLING OLYMPIC STADIUM CORTINA #SLIDING CENTER #VILLAGGIOOLIMPICO Visita ai siti olimpici ed al #villaggio olimpico per salutare e ringraziare i militari della #JointTaskForce ed i Volontari della x.com

In vendita il "kit colazione" usato da Mattarella a 50€. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina scoppia il caso: un utente, dichiaratosi cameriere al Villaggio Olimpico, ha messo all'asta su Vinted la bustina di zucchero, il cucchiaino e persino il tovagliolo con cui i - facebook.com facebook