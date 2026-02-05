Milano-Cortina Mattarella al Villaggio olimpico | La prima gara è con i propri limiti La consegna della giacca dell’Italia e il pranzo con gli atleti

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane. Poi ha pranzato con loro, ascoltando le loro storie e le sfide da affrontare. Mattarella ha ricordato che la prima gara è con i propri limiti, invitando gli atleti a dare il massimo senza paura. La visita si è conclusa con un gesto di vicinanza e sostegno ai protagonisti delle Olimpiadi.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato insieme alla figlia Laura al Villaggio olimpico di Milano. È stato accolto dal sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, dal Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dal numero uno del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Mornati, dal presidente della Fondazione di Milano-Cortina Giovanni Malagò e dall’ad dei Giochi Andrea Varnier. All’ingresso il capo dello stato, arrivato scortato da otto corazzieri, si è recato al murale della tregua olimpica per firmarlo. «La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti – ha dichiarato Mattarella -.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

