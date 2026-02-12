Mattarella a Cortina | Brignone vince l’oro nel SuperG preludio di entusiasmo per le Olimpiadi 2026

Mattarella ha assistito oggi alla vittoria di Federica Brignone nel SuperG. La sciatrice italiana ha conquistato l’oro, regalando un primo grande sorriso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La piazza di Cortina si è riempita di entusiasmo, mentre il presidente osservava fiero l’impresa della campionessa.

Mattarella a Cortina: l’oro di Brignone illumina l’attesa per le Olimpiadi 2026. Cortina d’Ampezzo è stata oggi teatro di un trionfo italiano: Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG femminile, valido per le Olimpiadi 2026, con il Presidente della, Sergio Mattarella, a testimoniare l’entusiasmo tra la folla. La vittoria di Brignone, arrivata sotto lo sguardo del Capo dello Stato, rappresenta un momento di grande orgoglio per lo sport italiano e un preludio promettente per i Giochi Invernali del 2026. Un’atmosfera di festa e l’abbraccio tra Brignone e il Presidente. L’arrivo del Presidente Mattarella a Cortina ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, accorsi numerosi per sostenere le atlete e celebrare lo spirito olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG a Milano-Cortina, davanti al presidente Mattarella.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Mattarella abbraccia Brignone, oro nella gara di SuperG a Cortina: «Bravissima, ci contavo»(LaPresse) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla gara di SuperG femminile a Cortina, è sceso all’arrivo della pista dove ha salutato e fatto i complimenti a Fede ... video.corriere.it

Mattarella, il video dell'abbraccio con Brignone dopo l'oro a Cortina: Ci contavoPosso dire che ci contavo?, Io non tanto.... Scambio di battute e di sorrisi tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la campionessa olimpica di SuperG Federica Brignone. Al termi ... tg.la7.it

MILANO CORTINA | Mattarella si congratula con Brignone per l'oro: 'Ci contavo'. La sciatrice: 'Io non così tanto... '. Stretta di mano all'arrivo del Super-G. Dopo la gara il presidente della Repubblica al Villaggio olimpico di Cortina per pranzare con gli atleti. #AN - facebook.com facebook

Mattarella, gioia Brignone e dispiacere Goggia: le reazioni del Presidente a Cortina #SkySport #MilanoCortina2026 x.com