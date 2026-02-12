Mattarella a Cortina | Brignone vince l’oro nel SuperG preludio di entusiasmo per le Olimpiadi 2026

Mattarella ha assistito oggi alla vittoria di Federica Brignone nel SuperG. La sciatrice italiana ha conquistato l’oro, regalando un primo grande sorriso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La piazza di Cortina si è riempita di entusiasmo, mentre il presidente osservava fiero l’impresa della campionessa.

Mattarella a Cortina: l’oro di Brignone illumina l’attesa per le Olimpiadi 2026. Cortina d’Ampezzo è stata oggi teatro di un trionfo italiano: Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG femminile, valido per le Olimpiadi 2026, con il Presidente della, Sergio Mattarella, a testimoniare l’entusiasmo tra la folla. La vittoria di Brignone, arrivata sotto lo sguardo del Capo dello Stato, rappresenta un momento di grande orgoglio per lo sport italiano e un preludio promettente per i Giochi Invernali del 2026. Un’atmosfera di festa e l’abbraccio tra Brignone e il Presidente. L’arrivo del Presidente Mattarella a Cortina ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, accorsi numerosi per sostenere le atlete e celebrare lo spirito olimpico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

