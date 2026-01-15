Rivoluzione nella Giunta Mastella | ufficializzati due nuovi assessori

Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato ufficialmente la nomina di due nuovi assessori nella Giunta comunale di Benevento. Tra le nomine, spicca quella della dottoressa Giovanna Razzano, designata come assessore al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alla Programmazione economica. La modifica rappresenta un passo importante nel rinnovamento dell’amministrazione cittadina, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e la gestione delle risorse del Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella, con propri decreti, ha proceduto nella giornata odierna alla nomina della dottoressa Giovanna Razzano quale nuovo assessore al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alla Programmazione economica del Comune di Benevento. La desginazione, a seguito delle dimissioni protocollate dalla professoressa Maria Carmela Serluca che ha lasciato Palazzo Mosti per ricoprire il prestigioso incarico di assessore all’Agricoltura della Giunta regionale della Campania. Giovanna Razzano, è commercialista, con vasta esperienza in contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci, revisore contabile presso SpA, direttore generale SpA di medie dimensioni e presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

