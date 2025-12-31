Regione Campania Fico vara la Giunta | ecco chi sono i nuovi assessori

La Regione Campania ha ufficialmente presentato la nuova Giunta, con Roberto Fico che ha definito i nomi degli assessori. Le trattative si sono protratte fino a tarda notte, portando alla scelta di professionisti e figure di riferimento per il nuovo mandato. Questa composizione riflette l’intento di garantire stabilità e competenza nell’amministrazione regionale, in un contesto di continuità e rinnovamento.

Le trattative a Palazzo Santa Lucia sono andate avanti praticamente a oltranza. Da ieri sera a questa mattina Roberto Fico, definita la rosa dei nomi, ha lavorato all?incastro con le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regione Campania, Fico vara la Giunta: ecco chi sono i nuovi assessori Leggi anche: La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania Leggi anche: Regione Campania, via al Consiglio ma la giunta Fico non c?è: «Sanità, ci sono criticità» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ANSA: Dimensionamento scolastico, Cgil e Flc a Fico – No al taglio di 23 istituti in Campania; Commissioni regionali, ecco i nomi in campo. Due casertani verso la presidenza; Incontro tra Fico e il Ministro Schillaci, il presidente della Campania: 'Rafforzare il sistema sanitario regionale'; Campania, insediato il Consiglio regionale. Fico vara il programma senza Giunta. Priorità a liste d'attesa e medicina territoriale.. Tutti gli assessori della giunta regionale di Roberto Fico in Campania, l’elenco con le deleghe - È nata la prima giunta di Roberto Fico in Regione Campania: l'elenco di assessori e relative deleghe è ufficiale dopo settimane di trattative e scontri ... fanpage.it

Giunta regionale Campania, sprint finale di Fico: atteso l’annuncio ufficiale degli assessori - Ultimi nodi da sciogliere e deleghe da assegnare: il nuovo governatore Roberto Fico è al rush finale per la composizione della giunta regionale ... 2anews.it

Giunta regionale Campania, Roberto Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio - La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora) ... fanpage.it

Fine d'anno con il botto in Regione Campania: attesa per oggi, 31 Dicembre, la presentazione della Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. Ecco tutti i nomi dei possibili assessori #RegioneCampania #giuntaregionale #robertofico #centrosinistra #Age - facebook.com facebook

Roberto Fico, nel suo primo intervento da nuovo Presidente della Regione Campania, ha annunciato il ritiro della querela contro #Report sui dati della sanità. Una scelta che segna una netta discontinuità con la precedente amministrazione, che aveva promos x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.