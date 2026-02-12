Masterchef le anticipazioni | Anna Zhang torna con la sua Mystery Box l' Invention Test a sei mani e le meraviglie dello chef ?Ángel León

La gara di MasterChef Italia entra nella fase decisiva. I sette concorrenti rimasti devono dare il massimo per uscire dalla cucina con il titolo. Questa settimana torna Anna Zhang, che presenta la sua Mystery Box, e si sfidano anche con un Invention Test a sei mani. Lo chef Ángel León, famoso per le sue creazioni, porta in scena alcune delle sue meraviglie. La tensione sale, e i cuochi si preparano a dimostrare tutto il loro talento.

Inizia ufficialmente il rush finale di questa stagione di MasterChef Italia, per i 7 cuochi amatoriali rimasti in gara è necessario come non mai dimostrare di essere i migliori e di avere la piena consapevolezza del proprio talento. E per farlo, giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno davanti ai loro occhi una persona che proprio tra quei fornelli è riuscita ad emergere: l’attuale detentrice della corona di MasterChef italiana, Anna Zhang, vincitrice solo dodici mesi fa tra quei fornelli: a lei il compito di salire sul palco accanto ai giudici, dall’altra parte rispetto alle “sue” postazioni, e condurre una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore. 🔗 Leggi su Leggo.it

