MasterChef Italia 15 tra Golden Mystery Box e Skill Test | emozioni e tensione crescente su Sky

La sfida entra nel vivo tra prove ad alto rischio eliminazione, piatti creativi e colpi di scena che mettono alla prova tecnica, carattere e lavoro di squadra nella cucina del talent di Sky. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto su Sky e in streaming su NOW gli aspiranti chef nella Masterclass della 15esima edizione di MasterChef Italia con la prova della Golden Mystery Box. I vincitori della doppia Golden Pin hanno saltato il successivo Invention Test, fonte invece di rischio eliminazione. Nella Golden Mystery Box gli aspiranti chef hanno realizzato un antipasto con ingredienti come girello, polpo, fave fresche e pecorino, peperoni corno, patate, friselle, carciofi, acciughe e zucchine con fiore, per esprimere sé stessi e la loro idea di cucina. 🔗 Leggi su Digital-news.it

