Masterchef un anno dopo | uno speciale su Anna Zhang alle prese con il suo primo tirocinio

La vincitrice dello scorso anno Anna Zhang viene raccontata nel suo primo tirocinio nella sua laguna di Venezia, nella brigata del ristorante Venissa di Chiara Pavan. Uno speciale da non perdere per iniziare a sentire i profumi di Masterchef il 28 novembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Masterchef, un anno dopo: uno speciale su Anna Zhang alle prese con il suo primo tirocinio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Non vedevo l’ora di dirvelo: sarò la protagonista dello speciale di Masterchef Un anno dopo. Quante cose sono cambiate nella mia vita. Ho intrapreso un viaggio che ho il privilegio di condividere con @chiarapavan_cheffe Chiara, che ho conosciuto grazie - facebook.com Vai su Facebook

Masterchef, un anno dopo: uno speciale su Anna Zhang alle prese con il suo primo tirocinio - La vincitrice dello scorso anno Anna Zhang viene raccontata nel suo primo tirocinio nella sua laguna di Venezia, nella brigata del ristorante Venissa di Chiara Pavan. Secondo comingsoon.it

MasterChef, un anno dopo: Anna Zhang al tirocinio con Chiara Pavan al Venissa - Alla vigilia della nuova edizione di MasterChef Italia, la vincitrice in carica Anna Zhang entra nella brigata del ristorante Venissa di Burano per un tirocinio con la chef Chiara Pavan. Riporta tg24.sky.it

Masterchef 15 tra “tradizione e innovazione”: torna il cooking show di Sky (e tra gli aspiranti chef c’è anche un 92enne) - Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli tornano dall'11 dicembre con un'edizione tra tradizione e innovazione (tutte le anticipazioni) ... Da ilfattoquotidiano.it