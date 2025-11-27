Masterchef un anno dopo | uno speciale su Anna Zhang alle prese con il suo primo tirocinio

La vincitrice dello scorso anno Anna Zhang viene raccontata nel suo primo tirocinio nella sua laguna di Venezia, nella brigata del ristorante Venissa di Chiara Pavan. Uno speciale da non perdere per iniziare a sentire i profumi di Masterchef il 28 novembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

