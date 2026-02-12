MasterChef Italia rush finale | torna Anna Zhang e arriva lo Skill Test negli abissi con Ángel León
Questa sera, a MasterChef Italia, torna Anna Zhang e si svolge il tanto atteso Skill Test negli abissi con Ángel León. I concorrenti ancora in gara devono affrontare sfide difficili, mettendo in mostra tutte le loro competenze. La corsa verso il titolo si fa più intensa e ogni mossa conta.
In onda stasera. La corsa verso il traguardo entra nella sua fase decisiva a MasterChef Italia. I sette aspiranti chef ancora in gara sono chiamati a dimostrare, più che mai, maturità, talento e piena consapevolezza delle proprie capacità. L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, quando Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno in cucina un’ospite speciale: Anna Zhang, vincitrice dell’ultima edizione. A un anno dal suo trionfo, tornerà tra quei fornelli in una veste inedita, affiancando i giudici e guidando una Mystery Box costruita attorno ai suoi ingredienti del cuore. 🔗 Leggi su 361magazine.com
