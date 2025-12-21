Mario Biondi ha 10 figli avuti da 4 donne diverse chi sono le sue ex mogli e chi è la moglie Romina
Mario Biondi ha avuto 10 figli da quattro donne diverse, tra cui l’ex compagna Monica Farina (madre di 6 dei suoi figli) e l’attuale moglie sposata nel 2023, Romina Lunari; altre madri dei suoi figli sono Sara Maria Papotti e Giorgia Albarello, con cui ha avuto altre relazioni. Monica Farina: Sua compagna per molti anni, madre di 6 figli.. Romina Lunari: La sua attuale moglie, sposata nel 2023.. Sara Maria Papotti: Madre dei primi due figli.. Giorgia Albarello: Madre della settima figlia.. “L’undicesimo figlio? Non metto limiti alla provvidenza”. È con queste parole che Mario Biondi, già 10 volte papà da quattro donne diverse, lascia intendere di essere disposto ad allargare ulteriormente la sua famiglia che per lui è una vera e propria “benedizione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
