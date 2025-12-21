Mario Biondi ha avuto 10 figli da quattro donne diverse, tra cui l’ex compagna Monica Farina (madre di 6 dei suoi figli) e l’attuale moglie sposata nel 2023, Romina Lunari; altre madri dei suoi figli sono Sara Maria Papotti e Giorgia Albarello, con cui ha avuto altre relazioni. Monica Farina: Sua compagna per molti anni, madre di 6 figli.. Romina Lunari: La sua attuale moglie, sposata nel 2023.. Sara Maria Papotti: Madre dei primi due figli.. Giorgia Albarello: Madre della settima figlia.. “L’undicesimo figlio? Non metto limiti alla provvidenza”. È con queste parole che Mario Biondi, già 10 volte papà da quattro donne diverse, lascia intendere di essere disposto ad allargare ulteriormente la sua famiglia che per lui è una vera e propria “benedizione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mario Biondi ha 10 figli avuti da 4 donne diverse, chi sono le sue ex mogli e chi è la moglie Romina

Leggi anche: Chi sono i sei figli di Luca Barbareschi, avuti da tre donne diverse (da una donna misteriosa e dalle due ex mogli)

Leggi anche: Mario, Carolina, Alfredo e Francesco Rapetti, chi sono i figli di Mogol (avuti da due donne diverse)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mario Biondi: «Ai miei 10 figli insegno ad apprezzare ciò che hanno»; Mario Biondi, fuori la riedizione “A Special Very Mario Christmas”; Mario Biondi, fuori la riedizione di “A Very Special Mario Christmas”; Concerto di Natale al Teatro dell’Opera con Mario Biondi e i giovani talenti del Lazio.

Mario Biondi: «Ai miei 10 figli insegno ad apprezzare ciò che hanno» - Il cantautore catanese ha parlato dei dieci figli avuti da quattro donne diverse: «Abbiamo sempre trascorso il Natale tutti insieme, quest'anno non so. vanityfair.it