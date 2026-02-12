martina miliddi la paparazzata con il fidanzato

Martina Miliddi è stata paparazzata a Roma insieme al suo fidanzato. Le foto sono finite sui giornali e sui social, mostrando la coppia mentre passeggia tranquilla per le vie della città. La ballerina non ha commentato, ma la notizia fa discutere tra i fan e i follower.

Martina Miliddi ultimamente è al centro dei gossip. Chi l'ha paparazzata in giro per Roma in compagna del fidanzato Prima tutti parlavano di Samira Lui ma ora sembra che abbiano spostato l’attenzione su Martina Miliddi. Quale sarebbe il motivo di ciò? Il successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha evidentemente fatto invidia ad Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino ed ecco che la produzione di Rai 1 segue le orme di Mediaset. E perchè non scegliere Martina al fianco di Stefano? Il pubblico non ha perso tempo e ha già cominciato a metterle a confronto: da una parte Samira dall’altra Martina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Simone Milani è il ragazzo di Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi.

Martina Miliddi si apre e parla del dolore per la morte del papà, un dolore che non le dà pace.

