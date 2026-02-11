Chi è Simone Milani il fidanzato di Martina Miliddi

Simone Milani è il ragazzo di Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi. La coppia è finita sui social dopo alcune foto pubblicate che mostrano il loro rapporto. I fan sono curiosi di sapere di più sulla loro storia e su come vivono questi momenti insieme.

Simone Milani è il fidanzato di Martina Miliddi, volto di Affari Tuoi dove veste i panni de “la ballerina”. Proprio come Martina anche Simone – che è conosciuto con il nickname Spillo – ha lavorato ad Amici. Chi è Simone Milani. Conosciuto come Spillo, Simone Milani è un noto ballerino e coreografo. Classe 1998, è nato a Roma e ha studiato presso la Kledi Dance, la scuola di danza di Kledi Kadiu, celebre ballerino dello show di Maria De Filippi. Ad unirlo a Martina Miliddi è il suo legame fortissimo con la trasmissione Amici. Visualizza questo post su Instagram Simone infatti ha preso parte a diverse edizioni della trasmissione sia come ballerino che come coreografo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Simone Milani, in arte Spillo, è un ballerino e coreografo romano nato nel 1998.

Martina Miliddi e il suo fidanzato Simone Milani vivono una storia semplice e genuina.

Argomenti discussi: Martina Miliddi di Affari Tuoi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad Amici e il no al flirt con De Martino; Chi è Simone Milani in arte Spillo, fidanzato di Martina Miliddi e ballerino e coreografo per Amici; Martina Miliddi, l’amore, il desiderio di un figlio e la ferita mai rimarginata: Mio padre è sempre con me; Da Amici al film di Checco Zalone: chi è Martina Miliddi, ballerina e nuovo volto di Affari Tuoi.

Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani? Altro che flirt con De Martino!/ Vogliamo una famigliaMartina Miliddi, colpo di scena: il suo cuore è già occupato (e non è De Martino)! Tutto sul fidanzato della ballerina di Affari Tuoi. ilsussidiario.net

Martina Miliddi, chi è il fidanzato Simone Milani: il lavoro ad AmiciMartina Miliddi è la nuova stella di Affari Tuoi. È fidanzata con Simone Milani, non c'è alcun flirt con De Martino, ancora soffre per il papà ... libero.it

Martina Miliddi e il suo amore speciale con Simone Milani Martina Miliddi, nota ballerina di Affari Tuoi, ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni e non solo. Dietro le quinte, il suo cuore batte per Simone Milani, detto “Spillo”, ballerino professionista e - facebook.com facebook

