Lite per gelosia picchia la moglie Marito violento finisce in carcere

Un episodio di gelosia ha portato a una lite violenta tra coniugi, culminata in aggressioni fisiche. L'uomo, in stato di ebbrezza, ha picchiato la moglie, portando all'intervento delle forze dell'ordine. L'aggressore è stato successivamente arrestato e si trova ora in carcere. L'episodio evidenzia le conseguenze delle tensioni familiari e l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica.

Una scenata di gelosia esacerbata da qualche bicchiere di troppo, le parole forti e infine le botte. Tante botte. È la cronaca dell’ennesimo episodio di violenza in famiglia, conclusosi stavolta con l’ arresto dell’aggressore, un camerunense di 33 anni. Il tutto si è consumato nella mattinata di venerdì in un appartamento alla prima periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni degli agente della polizia di Stato, l’uomo avrebbe iniziato a discutere animatamente con la moglie, una connazionale di un anno più giovane, per questioni sentimentali. Complice anche l’alcol, quello che era iniziato come un battibecco è rapidamente degenerato nella violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite per gelosia, picchia la moglie. Marito violento finisce in carcere Leggi anche: Marito violento contro la moglie dopo la condanna finisce in carcere a Spoleto Leggi anche: Picchia brutalmente la moglie malata che riesce a chiamare la polizia: arrestato marito violento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lite per gelosia, picchia la moglie. Marito violento finisce in carcere; Minaccia la moglie col coltello: Ti uccido. MESSINA | Lite tra coniugi per motivi di gelosia: una 49enne accoltella il marito al torace. https://gazzettadelsud.it/p=2148329 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.