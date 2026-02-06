Super Bomberman Collection è ora disponibile su PS5 Xbox Nintendo Switch 1 e 2 e PC

Konami ha annunciato che la Super Bomberman Collection è finalmente disponibile su più piattaforme. Da oggi, i fan possono scaricarla in digitale su PS5, Xbox Series X|S, Steam, e sui Nintendo Switch 1 e 2. L’uscita arriva quasi inaspettata, portando un classico tra i giochi retrò a un pubblico più ampio e moderno. La collezione include diversi titoli di Bomberman, pronti a far divertire sia chi ha già giocato che i nuovi utenti.

Konami Digital Entertainment annuncia Super Bomberman Collection, disponibile ora in digitale per PlayStation 5, Xbox Series XS, Steam, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. In preordine da oggi, le copie fisiche dell’iconico party game arriveranno il 28 agosto. La collezione include i cinque titoli della serie Super Bomberman pubblicati dal 1993 al 1997, compresi quelli lanciati in esclusiva in Giappone, oltre al Bomberman originale pubblicato nel 1985 e Bomberman II pubblicato nel 1991. Sono state apportate migliorie quality-of-life, tra cui la funzione “SaveLoad Anytime”, che consente ai giocatori di salvare in qualsiasi momento, e la funzione “Rewind”, che offre ai giocatori una seconda possibilità nei livelli più difficili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

