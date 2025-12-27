Coppa del Mondo debutto a Livigno | prima storica in attesa delle Olimpiadi 2026
Livigno (Sondrio) – Livigno debutta in Coppa del Mondo. Dopo i mesi di preparativi e dopo l’arrivo (nella giornata di ieri) di tutti gli atleti, provenienti da ogni parte del pianeta dove hanno trascorso il Natale, stamattina la pista Li Zeta, un tracciato con pendenze niente male e che presenta molte difficoltà, ospiterà la prima gara di Coppa del Mondo della storia di Livigno (inizio 11.30). Un evento storico che conferma la vocazione internazionale di una località che, da molti anni, punta parecchio sulle discipline sportive, per incrementare il flusso turistico. Tattica decisamente produttiva che ha avuto un’accelerata dall’avvento, ai vertici di Apt Livigno ora Livigno Next, di Luca Moretti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
