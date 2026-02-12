Maria Franca Ferrero morta a 87 anni la presidente onoraria del gruppo della Nutella

Da thesocialpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia si diffonde in tutta Alba: Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella, è morta a 87 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha seguito da vicino la storia dell’azienda di famiglia e tra gli abitanti della città, dove era molto rispettata. La comunità si prepara a ricordarla nel modo più semplice, con rispetto e affetto.

La luce dell’alba ad Alba, in provincia di Cuneo, ha portato con sé un silenzio più profondo del solito. In località Altavilla, la dimora storica della famiglia Ferrero è rimasta avvolta dal dolore e dal ricordo di una donna che ha saputo vivere dietro le quinte di un impero dolciario globale con discrezione e dedizione. Maria Franca Ferrero, vedova del celebre Michele Ferrero e presidente onoraria della Ferrero International S.A., si è spenta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto immenso nel cuore della sua famiglia, dei collaboratori e della comunità che l’ha vista crescere e operare per oltre mezzo secolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maria franca ferrero morta a 87 anni la presidente onoraria del gruppo della nutella

© Thesocialpost.it - Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni la presidente onoraria del gruppo della Nutella

Approfondimenti su Maria Fanca Ferrero

Morta Maria Franca Ferrero, la presidente onoraria del gruppo della Nutella aveva 87 anni

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

È morta Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella: aveva 87 anni

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Video Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Ultime notizie su Maria Fanca Ferrero

Argomenti discussi: È morta la signora Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero; Lutto ad Alba: è morta Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero, una vita di fede, famiglia e carità (silenziosa).

maria franca ferrero mortaÈ morta Maria Franca Ferrero, vedova del patriarca del gruppo dolciario e creatore della Nutella: aveva 87 anniIl 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita ... affaritaliani.it

maria franca ferrero mortaMorta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anniPresidente onoraria della holding e guida della Fondazione, è stata figura centrale nella storia dell'azienda e nel legame con il territorio Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo ... adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.