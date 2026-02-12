La notizia si diffonde in tutta Alba: Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella, è morta a 87 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha seguito da vicino la storia dell’azienda di famiglia e tra gli abitanti della città, dove era molto rispettata. La comunità si prepara a ricordarla nel modo più semplice, con rispetto e affetto.

La luce dell’alba ad Alba, in provincia di Cuneo, ha portato con sé un silenzio più profondo del solito. In località Altavilla, la dimora storica della famiglia Ferrero è rimasta avvolta dal dolore e dal ricordo di una donna che ha saputo vivere dietro le quinte di un impero dolciario globale con discrezione e dedizione. Maria Franca Ferrero, vedova del celebre Michele Ferrero e presidente onoraria della Ferrero International S.A., si è spenta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto immenso nel cuore della sua famiglia, dei collaboratori e della comunità che l’ha vista crescere e operare per oltre mezzo secolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni la presidente onoraria del gruppo della Nutella

Approfondimenti su Maria Fanca Ferrero

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Ultime notizie su Maria Fanca Ferrero

Argomenti discussi: È morta la signora Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero; Lutto ad Alba: è morta Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero, una vita di fede, famiglia e carità (silenziosa).

È morta Maria Franca Ferrero, vedova del patriarca del gruppo dolciario e creatore della Nutella: aveva 87 anniIl 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita ... affaritaliani.it

Morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anniPresidente onoraria della holding e guida della Fondazione, è stata figura centrale nella storia dell'azienda e nel legame con il territorio Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo ... adnkronos.com

Chi era Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero morta oggi a 87 anni x.com

È morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella. Si è spenta nella sua casa di Alba. Solo lo scorso dicembre era stata nominata presidente onorario a vita di Ferrero International - facebook.com facebook