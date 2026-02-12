Mareggiata intensa in arrivo | le nuove previsioni meteo

Questa settimana, le previsioni parlano chiaro: una mareggiata intensa si avvicina. Arpal ha confermato l’allerta per giovedì 12 febbraio e ha esteso l’ordine anche a venerdì 13. Le onde cresceranno in modo significativo, e le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari lungo le coste.

Confermato l'avviso di Arpal per giovedì 12 febbraio, prolungamento anche a venerdì 13 con divieti e norme di sicurezza da seguire Arpal ha confermato l'avviso meteo per mareggiata intensa a Genova e in Liguria giovedì 12 febbraio, allungandolo anche alla giornata di venerdì 13 febbraio 2026. Viene spiegato che, a partire da mercoledì sera, si è assistito ad un aumento del moto ondoso sulle coste della regione con un’onda massima registrata nella notte dalla Boa Ispra di La Spezia di 4,8 metri. Meteo Genova e Liguria: quando torna il sole? Previsioni e scenari fino a domenica Nel bollettino odierno si parla di venti con intensità fino a forte da ovest, sud-ovest sulle coste esposte della parte occidentale di A (il ponente ligure), anche rafficati (50-70 kmh).🔗 Leggi su Genovatoday.it

Una forte mareggiata si avvicina a Genova e alla Liguria.

In tutta Italia torna il maltempo.

Mareggiata intensa in arrivo: le nuove previsioni meteoConfermato l'avviso di Arpal per giovedì 12 febbraio, prolungamento anche a venerdì 13 con divieti e norme di sicurezza da seguire ... genovatoday.it

Mareggiata in Liguria sino a venerdì, poi tornano pioggia e neve: ecco il bollettinoNelle prime ore della mattinata di domani, venerdì 13 febbraio, sono ancora previste mareggiate lungo le coste liguri, anche intense sul Levante e sulla zona del monte di Portofino, per onda lunga da ... genova.repubblica.it

Arpal ha emanato l’avviso meteo per mareggiata intensa A partire dalla serata di oggi è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Per questo Arpal ha emanato un avviso meteo per mareggiata intensa. Sul ponente i venti soffiera - facebook.com facebook

AVVISO PER MAREGGIATA INTENSA per domani 12 febbraio 2026 Non sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili No balneazione/uso di imbarcazioni Metti in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno Segui gli aggiornamenti x.com