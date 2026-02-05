Maltempo una nuova intensa perturbazione in arrivo | scatta l' allerta meteo

In tutta Italia torna il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo allerta, segnalando l’arrivo di una perturbazione intensa. Le regioni si preparano a fronteggiare pioggia forte e venti sostenuti nelle prossime ore.

Un nuovo avviso di allerta meteo, in vista di un'altra perturbazione in arrivo, è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale.L'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore riguarda l'intera Toscana e sarà in vigore dalla mezzanotte alle.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La Protezione civile ha emesso l’allerta gialla in Toscana per domani, 3 febbraio.

