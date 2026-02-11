Mareggiata intensa in arrivo a Genova | scenari e divieti

Una forte mareggiata si avvicina a Genova e alla Liguria. L’Arpal ha appena emesso un avviso meteo per giovedì 12 febbraio, ma già da mercoledì sera il mare comincerà a salire. Le autorità hanno annunciato divieti e precauzioni, mentre la città si prepara ad affrontare le onde sempre più impetuose.

Mareggiata intensa in arrivo a Genova e in Liguria. Arpal ha emanato l'avviso meteo per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, ma il mare comincerà a salire già nella serata di mercoledì 11. Meteo Genova e Liguria: quando torna il sole? Previsioni e scenari fino a domenica Viene infatti spiegato che è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente i venti soffieranno da sudsud-ovest con raffiche di 40-50 kmh. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 kmh e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Mareggiata

Una nuova mareggiata si avvicina alla costa di Messina e della sua provincia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MAREGGIATA STORICA ad ACITREZZA: le onde travolgono i faraglioni

Ultime notizie su Genova Mareggiata

Argomenti discussi: Maltempo senza fine sull'Italia e vortice al Sud, le previsioni meteo: cosa succede; Il nuovo ciclone è alle porte e colpirà la Calabria tirrenica: previsti temporali, venti fino a 140 km/h e mareggiate · LaC News24; Sicilia: nuovi impulsi perturbati in settimana, il più intenso da giovedì con forte burrasca di Maestrale; Forte mareggiata, chiusura al traffico della litoranea Porto Recanati-Numana.

Mareggiata in arrivo, Arpal emana l’avviso per onde intense su tutta la LiguriaDa stasera rinforzo dei venti di Libeccio e mare in brusca ascesa. Giovedì il picco dell'evento con onde lunghe fino a 11 secondi di intervallo ... lavocedigenova.it

Maltempo Sicilia: forti venti di burrasca, onde di 6 metri e mareggiata in arrivoMaltempo, giovedì 12 febbraio violenta burrasca fra Sardegna e Sicilia: venti a 100 km/h e onde di 6 metri, mareggiata in arrivo. quotidianodiragusa.it

Durante la forte mareggiata di ieri il mare ha superato le barriere del porto di Torre San Giovanni, invadendo alcune aree portuali. Nella stessa ondata di maltempo, provocata da vento e pioggia intensa, è crollato il muro esterno della chiesa della Madonna - facebook.com facebook