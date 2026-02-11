Mareggiata intensa in arrivo a Genova | scenari e divieti

Una forte mareggiata si avvicina a Genova e alla Liguria. L’Arpal ha appena emesso un avviso meteo per giovedì 12 febbraio, ma già da mercoledì sera il mare comincerà a salire. Le autorità hanno annunciato divieti e precauzioni, mentre la città si prepara ad affrontare le onde sempre più impetuose.

Mareggiata intensa in arrivo a Genova e in Liguria. Arpal ha emanato l'avviso meteo per la giornata di giovedì 12 febbraio 2026, ma il mare comincerà a salire già nella serata di mercoledì 11. Viene infatti spiegato che è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sul ponente i venti soffieranno da sudsud-ovest con raffiche di 40-50 kmh. Nel corso della notte l'intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 kmh e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.

