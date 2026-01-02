Il Capodanno 2026 ha rappresentato un momento importante per Maria Esposito, conosciuta come Rosa Ricci in Mare Fuori. In occasione della notte di festa, ha scelto di condividere pubblicamente un aspetto personale della sua vita, invitando a vivere l’amore in tutte le sue forme e senza riserve. Questa scelta segna un passo significativo nel suo percorso di autenticità e rispetto per sé stessa.

La notte di Capodanno 2026 ha segnato un punto di svolta per Maria Esposito, che ha deciso di rendere pubblico un capitolo intimo della sua esistenza. La ventenne napoletana, volto simbolo di Rosa Ricci nel fenomeno Mare Fuori e protagonista della pellicola Io sono Rosa Ricci, ha scelto i social per dichiarare il suo amore per Silvia Uras, nota artista, attrice e seguitissima creator digitale. Attraverso un messaggio diffuso allo scoccare del primo gennaio, la Esposito ha descritto l’evoluzione interiore che l’ha condotta a vivere questa relazione alla luce del sole. Silvia Uras ha replicato poco dopo con un post speculare, siglando il 2025 come l’anno indissolubilmente legato al nome di Maria e confermando la solidità del loro progetto di vita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori fa coming out a Capodanno: “Amate. Amate in qualsiasi forma, senza riserve”

