Questa sera, durante lo State of Play di Sony, Bungie annuncerà una diretta dedicata a Marathon, il suo nuovo sparatutto. L’evento si svolge subito dopo la presentazione e promette di svelare nuovi dettagli sul gioco.

Questa sera, 12 febbraio, lo State of Play di Sony Interactive Entertainment dedicherà spazio anche a Marathon, il nuovo sparatutto a estrazione firmato Bungie. L’evento, della durata superiore a un’ora, proporrà aggiornamenti su produzioni indie, titoli AAA di terze parti e giochi dei PlayStation Studios. Tra questi è stata confermata ufficialmente la presenza del progetto multiplayer degli autori di Destiny. Subito dopo lo showcase, Bungie trasmetterà una diretta interamente focalizzata sul gioco, con ulteriori dettagli e sequenze di gameplay. La conferma è arrivata direttamente dal server Discord ufficiale di Marathon, dove il team ha annunciato la partecipazione allo State of Play a partire dalle ore 23:00 (orario italiano). 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon sarà allo State of Play e Bungie ha annunciato una diretta dedicata che partirà subito dopo

Approfondimenti su State of Play 12 Febbraio

Durante un evento dedicato alla stampa cinese, Bungie ha annunciato che ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike.

Marvel’s Wolverine non sarà presente allo State of Play di febbraio 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su State of Play 12 Febbraio

Argomenti discussi: Lo State of Play è ufficiale: data, ora e durata dell'evento PlayStation di febbraio; PlayStation, Sony annuncia uno State of Play di oltre 60 minuti: ecco data e ora; Death Stranding 2 sarà allo State of Play? Gli indizi sono tanti; State of Play torna il 12 febbraio: PlayStation prepara uno showcase da 60 minuti.

Marathon sarà parte dello State of Play e avrà una diretta dedicata subito dopoNon vi sorprenderà scoprire che Marathon, lo sparatutto di Bungie, sarà parte dello State of Play di questa sera, ma potrebbe invece attirare l'attenzione il fatto che ci sarà una diretta ... multiplayer.it

Marathon sarà allo State of Play? Non sperateci troppo, è altamente improbabileContinua la triste storia di Marathon: il nuovo gioco Bungie è stato rinviato a tempo indeterminato dopo che il publisher aveva fissato una data di uscita. I feedback ottenuti in fase Beta non sono ... everyeye.it

Bungie ha affermato che ogni stagione di Marathon sarà concepita come una “avventura roguelike” lunga diversi mesi. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Sta per tornare la Maratona dell’Acqua. Acea, Title Sponsor della Acea Run Rome The Marathon, sarà al fianco dei runner in un viaggio nella Capitale, un’esperienza che unisce sport, emozione e bellezza. L’acqua è il filo conduttore di questo percorso, risors x.com