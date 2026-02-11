Marvel’s Wolverine non sarà allo State of Play di Febbraio 2025

Marvel’s Wolverine non sarà presente allo State of Play di febbraio 2025. Insomniac Games ha confermato che il prossimo aggiornamento sul gioco arriverà solo in primavera 2026. I fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire novità su Logan.

Marvel’s Wolverine non comparirà allo State of Play di febbraio 2025. A suggerirlo in modo piuttosto chiaro è stata Insomniac Games, che rispondendo a un fan sui social ha indicato “ primavera 2026 ” come periodo in cui arriveranno nuove informazioni sul gioco dedicato a Logan. Considerando che lo show andrà in onda il 12 febbraio alle 23:00 (ora italiana) e che la primavera inizia a fine marzo, l’assenza del titolo dall’evento appare altamente probabile. Una notizia che spegne le speranze di chi si aspettava un aggiornamento sull’esclusiva PlayStation più attesa. L’aspettativa attorno a Marvel’s Wolverine è comprensibile. 🔗 Leggi su Game-experience.it

