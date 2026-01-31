Sanremo 2026 Mara Sattei duetta con Mecna in L’ultimo bacio

Questa sera sul palco dell’Ariston Mara Sattei salirà insieme a Mecna per reinterpretare “L’ultimo bacio”, il brano di Carmen Consoli. I due artisti si preparano a regalare un momento speciale ai presenti, portando sul palco una canzone amata e conosciuta da molti. La performance promette emozioni e coinvolgimento, mentre il festival si avvicina sempre di più alla sua fase clou.

Mara Sattei sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Mecna e insieme interpreteranno L’ultimo bacio, canzone iconica di Carmen Consoli. Dopo l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2026 con il brano Le cose che non sai di me (Epic Records ItalySony Music Italy), Carlo Conti ha appena annunciato che nella serata delle cover Mara Sattei sarà accompagnata sul palco dell’Ariston da Mecna, una delle penne più raffinate e riconoscibili della scena urban italiana. Insieme interpreteranno L’ultimo bacio, canzone iconica di Carmen Consoli. Una scelta che nasce da una stima reciproca e da un’affinità artistica evidente, maturata nel tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

