Mara Sattei | A Sanremo racconto la mia storia con Alessandro Poi annuncia il nuovo disco con Noemi ed Elisa

Mara Sattei torna a Sanremo, questa volta come concorrente. La cantante annuncia che racconterà la sua storia con Alessandro durante la serata. Nel frattempo, conferma anche il nuovo disco, in cui duetta con Noemi ed Elisa. La sua presenza tra i big al Festival di quest’anno fa già parlare.

C’è anche Mara Sattei tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026. La cantante – Sara Mattei il vero nome, nata a Fiumicino nel 1995 – porterà sul palco dell’Ariston la canzone dal titolo “Le cose che non sai di me”. Durante un incontro con la stampa – oggi giovedì 12 febbraio – la cantautrice ha parlato del brano sanremese ma anche del nuovo progetto discografico dal titolo “Che me ne faccio del tempo” (che contiene alcuni feat. importanti, come quello con Elisa). L'album esce in digitale domani venerdì 13 febbraio, mentre sarà disponibile nel formato fisico con l'aggiunta di nuove tracce (tra cui appunto il brano sanremese) da venerdì 27 febbraio.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Mara Sattei svela oggi i dettagli del suo nuovo album,

Mara Sattei, in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia il suo nuovo album,

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mara Sattei sul suo primo Sanremo (a breve il secondo!!) #marasattei #sanremo2026 #sanremo #podcast

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: La parte dolce e tenera di Mara Sattei a Sanremo con Le cose che non sai di me; Mara Sattei a Sanremo 2026 con Le cose che non sai di me: È stato tutto molto naturale, il flusso di questa session; Mara Sattei è la Music Director di Febbraio 2026; Sanremo 2026, Mara Sattei e Mecna insieme nella serata cover con L’ultimo bacio.

Mara Sattei svela la tracklist e i featuring del suo nuovo albumPrima della sua partecipazione a Sanremo 2026, Mara Sattei svela la tracklist e i featuring del suo nuovo album in uscita il 13 febbraio ... billboard.it

La parte dolce e tenera di Mara Sattei a Sanremo con Le cose che non sai di meProseguono gli incontri della nostra Daniela Cappelletti con i protagonisti di Sanremo 2026: questa volta è il turno di Mara Sattei, che ritorna per la seconda volta al Festival con il brano Le cose ... radioitalia.it

Sanremo 2026, Mara Sattei e Mecna insieme nella serata cover con “L’ultimo bacio” - facebook.com facebook

Da Charli XCX a Mara Sattei: le uscite della settimana rockol.it/news-756891/da… x.com