mara sattei nel nuovo album feat con noemi thasup e mecna

Mara Sattei svela oggi i dettagli del suo nuovo album,

Mara Sattei annuncia oggi tracklist e featuring del nuovo album Che me ne faccio del tempo. Mara Sattei annuncia oggi tracklist e featuring di Che me ne faccio del tempo (Epic Records ItalySony Music Italy), fuori in digitale venerdì 13 febbraio e disponibile da venerdì 27 febbraio anche nel formato fisico con l’aggiunta di nuove tracce, tra cui il brano sanremese le cose che non sai di me. Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci saranno alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo accompagnerà Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, venerdì 27 febbraio, con L’ultimo bacio di Carmen Consoli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Questa sera sul palco dell’Ariston Mara Sattei salirà insieme a Mecna per reinterpretare “L’ultimo bacio”, il brano di Carmen Consoli.

Mecna, il rapper che salirà sul palco di Sanremo 2026 insieme a Mara Sattei, si fa strada dal mondo del rap underground fino alle luci dei grandi palchi.

