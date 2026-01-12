in attesa della sua partecipazione al festival di sanremo mara sattei annuncia il nuovo album

Mara Sattei, in attesa della sua partecipazione al Festival di Sanremo, annuncia il suo nuovo album,

Con lo sguardo già rivolto al palco del Teatro Ariston e dopo mesi di lavoro intenso tra studio e scrittura, Mara Sattei ha rivelato il titolo del nuovo album, Che Me Ne Faccio Del Tempo in uscita il 27 febbraio. L’annuncio è arrivato durante la puntata di Amici, alla quale l’artista ha partecipato nella giornata di ieri 11 gennaio esibendosi con il singolo Sopra Di Me. La prima parte dell’album sarà disponibile già da venerdì 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo lavoro in studio è un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

