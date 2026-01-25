A Casa Luzzati l' incontro I Promessi Sposi in immagini | da Gonin a Luzzati Un graphic novel

Lunedì 26 gennaio alle ore 10, presso Casa Luzzati, si terrà l'incontro “I Promessi Sposi in immagini: da Gonin a Luzzati”. Un'occasione per esplorare come il celebre romanzo sia stato interpretato attraverso diverse forme artistiche e illustrative, dal lavoro di Gonin a quello di Luzzati. L'evento offre un approfondimento sulla rappresentazione visiva di un classico della letteratura italiana, tra storia, arte e graphic novel.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 10, Casa Luzzati ospita l'incontro "I Promessi Sposi in immagini: da Gonin a Luzzati. Un graphic novel". Eccezionali ospiti di questo evento speciale saranno Lorenzo Coveri, Accademico della Crusca e Francesca Malagnini, Professore Ordinario di Linguistica italiana.

