Lavoratori in nero nell’azienda agricola denunciati due imprenditori

GROSSETO – Impianti audiovisivi abusivi e lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, denunciati due imprenditori alla procura Grosseto. Nel corso della continua attività ispettiva svolta nei confronti di varie realtà produttive del territorio, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto, hanno registrato una serie di violazioni. In un esercizio dedito alla somministrazione di cibi e bevande, gestito da un cittadino italiano, è stata riscontrata la presenza di impianti audiovisivi installati senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabili per sorvegliare i lavoratori a distanza, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con queste news

Reggio Calabria, blitz dell’Ispettorato contro il lavoro nero: scoperti lavoratori senza contratto - facebook.com Vai su Facebook

12 lavoratori in nero in un vigneto nel Burgraviato. Per il titolare sanzioni per oltre 48 mila euro #ANSA Vai su X

Blitz in un’azienda agricola di Caltabellotta: scoperti quattro lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza - Nuovo intervento delle forze dell’ordine nel comprensorio agricolo di Caltabellotta per contrastare caporalato e sfruttamento del lavoro. Si legge su scrivolibero.it

Lavoratori in nero in un’azienda agricola, denunciato titolare e sanzioni per 21mila euro - Quattro lavoratori sono risultati completamente in nero ma sono state riscontrate anche numerose violazioni di carattere amministrativo e in tema di sicurezza sul luogo di lavoro. grandangoloagrigento.it scrive

Sfruttamento: trovati 4 lavoratori in nero: denunciato titolare di un’azienda agricola - Ben 4 lavoratori "in nero", violazioni in materia di sicurezza, e sanzioni per oltre venti mila euro. Segnala lasicilia.it