Lavoratori in nero nell’azienda agricola denunciati due imprenditori

Corrieretoscano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO – Impianti audiovisivi abusivi e lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, denunciati due imprenditori alla procura Grosseto. Nel corso della continua attività ispettiva svolta nei confronti di varie realtà produttive del territorio, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto, hanno registrato una serie di violazioni. In un esercizio dedito alla somministrazione di cibi e bevande, gestito da un cittadino italiano, è stata riscontrata la presenza di impianti audiovisivi installati senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabili per sorvegliare i lavoratori a distanza, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

