Termoli incidente sulla litoranea | traffico in tilt e tre feriti lievi Indagini in corso sulla dinamica

Un incidente sulla litoranea di Termoli ha bloccato il traffico per diverse ore. Tre auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi, creando un caos di sirene e code chilometriche. Fortunatamente, i feriti sono lievi e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. La zona è ancora sotto controllo, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo.

Un incidente che ha trasformato un tranquillo tratto della litoranea nord di Termoli in un caos di sirene e rallentamenti ha coinvolto tre veicoli nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio 2026. L’impatto, avvenuto in località Torretta, ha provocato il ferimento lieve di tre persone, prontamente soccorse dal personale medico del 118 Molisano e dalla Misericordia di Termoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che hanno dovuto gestire un traffico congestionato e deviare la circolazione lungo un’arteria vitale per la mobilità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Termoli Litoranea

Questa notte sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha causato la morte di una giovane di 26 anni e ha lasciato tre persone ferite gravi.

Mercoledì 7 gennaio, sulla Cassia sud di Vetralla, si è verificato un incidente tra tre veicoli all'altezza del chilometro 69, poco prima del bivio per Tuscania.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Termoli Litoranea

Scontro tra auto a Battipaglia con tre feriti, c’è una bimba di 12anni: incidente sulla LitoraneaScontro tra auto sulla Litoranea a Battipaglia, in provincia di Salerno. Nel violento incidente stradale restano ferite tre persone, tra loro anche una bambina di 12 anni. Subito soccorse ... fanpage.it

Incidente tra Termoli e Petacciato: quattro macchine coinvolte, due i feriti trasportati in ambulanza al Pronto soccorso del San Timoteo facebook