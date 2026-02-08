Termoli incidente sulla litoranea | traffico in tilt e tre feriti lievi Indagini in corso sulla dinamica
Un incidente sulla litoranea di Termoli ha bloccato il traffico per diverse ore. Tre auto si sono scontrate nel tardo pomeriggio di oggi, creando un caos di sirene e code chilometriche. Fortunatamente, i feriti sono lievi e le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. La zona è ancora sotto controllo, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo.
Un incidente che ha trasformato un tranquillo tratto della litoranea nord di Termoli in un caos di sirene e rallentamenti ha coinvolto tre veicoli nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio 2026. L’impatto, avvenuto in località Torretta, ha provocato il ferimento lieve di tre persone, prontamente soccorse dal personale medico del 118 Molisano e dalla Misericordia di Termoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che hanno dovuto gestire un traffico congestionato e deviare la circolazione lungo un’arteria vitale per la mobilità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
