Manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale | Il consenso è un diritto

Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina in piazza Cairoli a Brindisi per partecipare alla manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale. Le associazioni femministe e i centri antiviolenza hanno organizzato una camminata per ribadire che il consenso è un diritto fondamentale. La protesta, che si svolge a trent’anni dall’introduzione della legge contro la violenza sessuale, ha attirato partecipanti di tutte le età che vogliono chiedere maggiore attenzione e tutela sui temi della libertà e della dignità.

Il 15 febbraio le associazioni femministe e i centri antiviolenza scendono in piazza contro la proposta di modifica della legge, che sposterebbe l'attenzione dal consenso al dissenso della vittima BRINDISI - A trent'anni dalla storica legge che riconobbe la violenza sessuale come reato contro la libertà personale, le associazioni femministe e i centri antiviolenza di Brindisi organizzano una camminata per il "consenso", in programma per domenica 15 febbraio in piazza Cairoli, dalle 10:00, seguita da un sit-in in corso Umberto I fino alle 13:00. La manifestazione, che si inserisce in una mobilitazione nazionale, protesta contro il recente emendamento approvato dalla Commissione Giustizia del Senato che rischia di compromettere le tutele conquistate nel 1996.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Brindisi Manifestazione Ddl sulla violenza sessuale, cambia il testo, eliminato il riferimento al consenso: infuria la polemica politica Il disegno di legge sulla violenza sessuale, proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, ha subito una significativa riformulazione rispetto alla versione approvata dalla Camera. Violenza sessuale: perché Lega, Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ddl su violenza sessuale, manifestanti a senatrici PD e AVS: Occupate l'aula Ultime notizie su Brindisi Manifestazione Argomenti discussi: In piazza contro il Ddl Bongiorno: Senza consenso è stupro; Be Free: Il ddl Bongiorno stravolge il significato della Convenzione di Istanbul; Consenso_scelta_libertà: un collettivo ampio e inclusivo per fermare il DdL Bongiorno; L’Uisp aderisce alla mobilitazione del 15 febbraio contro la modifica del Ddl stupri. Nondasola, nuova mobilitazione contro il Ddl stupriREGGIO EMILIA – Prevista anche una manifestazione nazionale il 28 febbraio, parte di un percorso che culminerà l’8 marzo. Al centro della mobilitazione la difesa del principio senza consenso è stupro ... reggionline.com Il centro antiviolenza di Piacenza in piazza contro il Ddl stupri Ci porta indietro di decenniIl Centro Antiviolenza di Piacenza e la Rete delle Donne di Piacenza, così come altre realtà in tutta Italia, organizzano una mobilitazione contro il ... piacenzasera.it 15 febbraio ore 11 Piazza Grande - Modena 28 febbraio manifestazione nazionale - Roma Casa delle Donne contro la violenza, che da 35 anni accoglie sul territorio di Modena e provincia donne vittime di violenza, ha deciso di aderire alla mobilitazione facebook . @sarah_disabato interviene in discussione generale ribadendo la solidarietà alle vittime di violenza della manifestazione del 31 gennaio. Richiama le responsabilità del Governo sulla sicurezza caldeggiando le dimissioni del Ministro Piantedosi #opencrpie x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.