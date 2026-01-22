Ddl sulla violenza sessuale cambia il testo eliminato il riferimento al consenso | infuria la polemica politica

Il disegno di legge sulla violenza sessuale, proposto dalla senatrice Giulia Bongiorno, ha subito una significativa riformulazione rispetto alla versione approvata dalla Camera. La nuova proposta sta generando un acceso dibattito politico, riflettendo le diverse posizioni sui contenuti e le implicazioni della normativa. Restate aggiornati sulle evoluzioni di questa importante discussione legislativa.

La riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno, nella foto d'apertura, modifica in modo sostanziale il testo approvato alla Camera. Scompare la parola "consenso", elemento centrale dell'intesa bipartisan raggiunta nei mesi scorsi, e vengono riviste anche le pene previste, scatenando la dura reazione delle opposizioni. Via il "consenso", cambia l'impianto della legge. Nel nuovo testo all'esame della Commissione Giustizia del Senato non compare più il riferimento al "consenso libero e attuale" al rapporto sessuale.

Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: "Da consenso a dissenso"La senatrice Giulia Bongiorno della Lega ha presentato al Senato una proposta di modifica del reato di violenza sessuale, introducendo il concetto di

Leggi anche: “Senza libero consenso è stupro”, la legge sulla violenza sessuale cambia. Merito dell’accordo Meloni-Schlein

