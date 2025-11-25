Violenza sessuale | perché Lega Forza Italia e FdI hanno bloccato il ddl sul consenso

25 nov 2025

Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità alla Camera. Opposizioni in rivolta: "Voltafaccia gravissimo, spiegare perché si rimangia un accordo politico firmato da tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

