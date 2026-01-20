Una settimana di cultura nella Valconca | tutti gli appuntamenti

Una settimana di eventi culturali nella Valconca, dal 20 al 25 gennaio, coinvolge diverse località tra Cattolica, Saludecio, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca e San Giovanni in Marignano. Il programma comprende spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e attività dedicate alle famiglie, offrendo un’occasione per scoprire e vivere la ricchezza culturale del territorio in modo vario e accessibile.

Da martedì 20 a domenica 25 gennaio, il calendario di eventi si infittisce anche a Cattolica, Saludecio, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca e San Giovanni in Marignano, con una vasta offerta tra spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e attività per famiglie.La settimana culturale di Cattolica si apre martedì 20 con “Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man”, spettacolo scritto e interpretato da Stefano Massini, in scena alle 21 al Teatro della Regina. Venerdì 23, la città propone un doppio appuntamento: nel pomeriggio, al Centro culturale polivalente, torna la rassegna “Autori al Centro” con la presentazione del libro in dialetto romagnolo Sò e zò par l’A Quatordg di Ettore Belosi, mentre in serata il Teatro della Regina ospita Le Orme in concerto, una tappa del Trilogy Tour dedicata alla memoria di Fabio Talamelli.🔗 Leggi su Riminitoday.it

