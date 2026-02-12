Kalulu piomba il Manchester United | due emissari a San Siro La Juve prepara questa mossa

Da juventusnews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due emissari del Manchester United sono stati visti a San Siro per seguire da vicino Kalulu. La Juventus, che sta monitorando la situazione, si prepara a intervenire per bloccare le avances dei Red Devils e mantenere il difensore in rosa. La trattativa entra nel vivo, con le prossime ore decisive.

per allontanare le sirene inglesi dal suo difensore. Il rendimento di  Pierre Kalulu  sotto la guida di Luciano Spalletti ha raggiunto vette tali da scatenare un vero e proprio intrigo internazionale di mercato. Il difensore francese, arrivato a Torino quasi in punta di piedi, è oggi il pilastro inamovibile della Juventus, tanto da vantare un primato unico in Serie A: è l’unico calciatore di movimento a non aver saltato nemmeno un minuto tra campionato e coppe. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sirene dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kalulu piomba il manchester united due emissari a san siro la juve prepara questa mossa

© Juventusnews24.com - Kalulu, piomba il Manchester United: due emissari a San Siro. La Juve prepara questa mossa

Approfondimenti su Kalulu ManchesterUnited

Zirkzee Juve, il Manchester United apre al prestito: questa la reazione della dirigenza della Vecchia Signora. Cosa sta succedendo

La Juventus si muove sul mercato in attesa di novità.

Juventus, Comolli piomba sul talento greco: è sfida con Real e Manchester United

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kalulu ManchesterUnited

Argomenti discussi: ? Il Manchester United PIOMBA su Kalulu! La Juve punta al rinnovo: la situazione; Kalulu, piomba il Manchester United: due emissari a San Siro. La Juve prepara questa mossa.

Kalulu nel mirino della Premier: la Juve fa muro a gennaio ma valuta l’uscita a giugnoLe sirene della Premier League tornano a farsi sentire con insistenza attorno alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato emerse nella giornata di oggi, tre club inglesi di primo ... it.blastingnews.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.