Kalulu piomba il Manchester United | due emissari a San Siro La Juve prepara questa mossa

Due emissari del Manchester United sono stati visti a San Siro per seguire da vicino Kalulu. La Juventus, che sta monitorando la situazione, si prepara a intervenire per bloccare le avances dei Red Devils e mantenere il difensore in rosa. La trattativa entra nel vivo, con le prossime ore decisive.

per allontanare le sirene inglesi dal suo difensore. Il rendimento di Pierre Kalulu sotto la guida di Luciano Spalletti ha raggiunto vette tali da scatenare un vero e proprio intrigo internazionale di mercato. Il difensore francese, arrivato a Torino quasi in punta di piedi, è oggi il pilastro inamovibile della Juventus, tanto da vantare un primato unico in Serie A: è l'unico calciatore di movimento a non aver saltato nemmeno un minuto tra campionato e coppe.

