La Juventus affronta il Manchester United nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League femminile. L'incontro si svolgerà mercoledì 17 dicembre alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Una partita decisiva per le ambizioni europee delle bianconere.

© Oasport.it - Calcio femminile, Juventus punta al successo contro il Manchester United per qualificarsi ai quarti di Champions League

L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 17 dicembre, alle ore 21.00. Sul rettangolo verde dell’ Allianz Stadium di Torino, sarà una serata importante per la Juventus, impegnata nel s esto e ultimo match della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le campionesse d’Italia affronteranno il Manchester United. In palio ci sarà l’accesso diretto ai quarti di finale della massima rassegna continentale per club. La squadra di Max Canzi, reduce dal roboante successo contro il St. Pölten in trasferta, è già certa della presenza negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Oasport.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A FIVE-GOAL SHOW St. Pölten 0-5 Juventus Women HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

Video A FIVE-GOAL SHOW St. Pölten 0-5 Juventus Women HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League Video A FIVE-GOAL SHOW St. Pölten 0-5 Juventus Women HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League

Juventus Women, Bonansea infortunata: c’è lesione. Gli esami e il comunicato ufficiale - La nota del club bianconero sulle condizioni dell'attaccante bianconera costretta a fermarsi nel finale di gara contro il Napoli ... tuttosport.com