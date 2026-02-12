Mamma… Ve lo dico Giada De Blanck distrutta al funerale le sue parole

Roma si è fermata ieri per l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck. La contessa ha incontrato il suo addio tra lacrime e silenzio, mentre tra gli invitati si è sentito anche il pianto di Giada De Blanck, distrutta e sconvolta. La salma è stata portata via tra le emozioni di amici e parenti, che hanno ricordato una figura che ha fatto la storia della cronaca rosa italiana.

Roma si è fermata per l'ultimo saluto a Patrizia De Blanck, la contessa della televisione italiana, volto inconfondibile del piccolo schermo e protagonista di decenni di cronaca mondana. Nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, fin dalle prime ore della mattina, si sono radunati amici, colleghi e tantissimi fan. Un flusso continuo di persone ha attraversato il sagrato, stretto nel desiderio di rendere omaggio a una donna che aveva fatto della schiettezza e della libertà il suo tratto distintivo. L'atmosfera era composta ma intensa. Tra i banchi, volti noti dello spettacolo e persone comuni sedevano fianco a fianco, uniti dal ricordo di una figura che non aveva mai smesso di dividere e affascinare.

