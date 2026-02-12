Mamma… Ve lo dico Patrizia De Blanck la figlia Giada distrutta | è successo al funerale

Roma ha accolto il corpo di Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. Fin dalle prime ore del mattino, amici, volti noti e molti cittadini si sono radunati per l’ultimo saluto. Durante il funerale, la figlia Giada si è lasciata andare, dicendo: “Mamma… Ve lo dico”, mentre la tensione tra i presenti si percepiva nell’aria.

Roma ha dato l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, dove sin dalle prime ore del mattino si sono riuniti amici, volti noti e numerosi cittadini. Le esequie si sono svolte nella parrocchia della Gran Madre di Dio. All’esterno e all’interno della chiesa si è registrata una presenza costante di persone arrivate per rendere omaggio alla contessa, figura conosciuta per la lunga esposizione mediatica e per il ruolo ricoperto nel mondo dello spettacolo e della cronaca mondana. In chiesa, personaggi pubblici e persone comuni hanno preso posto insieme, in un clima definito composto ma intenso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

A pochi giorni dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, il dolore si fa sentire forte tra amici e familiari.

Roma si ferma ancora una volta per l'ultimo saluto a Patrizia De Blanck.

