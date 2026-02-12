Funerali Patrizia De Blanck la figlia Giada distrutta dalle lacrime | le parole commosse

Roma si ferma ancora una volta per l'ultimo saluto a Patrizia De Blanck. La famiglia ha accolto amici e fan al funerale, tra lacrime e abbracci. La figlia Giada, distrutta dal dolore, non ha nascosto le emozioni, parlando a cuore aperto mentre i presenti ricordano la donna che ha fatto parlare di sé per decenni.

Roma si è fermata per l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck, la contessa della televisione italiana, volto inconfondibile del piccolo schermo e protagonista di decenni di cronaca mondana. Nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, fin dalle prime ore della mattina, si sono radunati amici, colleghi e tantissimi fan. Un flusso continuo di persone ha attraversato il sagrato, stretto nel desiderio di rendere omaggio a una donna che aveva fatto della schiettezza e della libertà il suo tratto distintivo. L’atmosfera era composta ma intensa. Tra i banchi, volti noti dello spettacolo e persone comuni sedevano fianco a fianco, uniti dal ricordo di una figura che non aveva mai smesso di dividere e affascinare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Patrizia De Blanck, morta a 85 anni.

La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

