Maltempo senza fine | è in arrivo il ciclone di San Valentino

La pioggia non smette di cadere su tutta Italia. Il weekend di San Valentino si preannuncia ancora sotto una pioggia incessante, con un ciclone che si avvicina e porterà condizioni meteo molto brutte. Le strade sono allagate in molte città, e le autorità invitano alla massima prudenza.

Italia sotto la pioggia, ancora e ancora, senza sosta. Il weekend, che coincide con San Valentino, non farà eccezione. Anzi, secondo gli esperti di 3bmeteo, dobbiamo attenderci "altre perturbazioni che, anche nella settimana successiva, potrebbero rinnoveranno il maltempo in molte zone". Vediamo cosa ci attende sul fronte meteo. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, la perturbazione giunta nella notte porta maltempo oggi, 11 febbraio, su gran parte dello Stivale, "con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche, specie meridionali". Sono attesi rovesci e temporali diffusi al Centro-Sud, ma con tendenza a un graduale miglioramento.🔗 Leggi su Today.it

Una nuova perturbazione sta portando maltempo su tutta l’Italia.

Il fine settimana di San Valentino si presenta con un tempo molto instabile.

Maltempo senza tregua: nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’ItaliaL’Italia resta in una lunga fase instabile e, secondo l’analisi diffusa da 3bmeteo, non si intravede un vero cambio di passo nei prossimi giorni. Dopo ... zon.it

Maltempo senza tregua nel Comasco: ciclone di San Valentino e vento forte, raffiche fino a 70 km/hNel fine settimana attese raffiche fino a 70 km/h anche nel Comasco, con allerta vento e condizioni meteo instabili ... quicomo.it

