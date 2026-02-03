Maltempo | Schlein ' chiesto voto ma destra detto no per loro è sicurezza di serie B' **

Oggi in Parlamento si è tornati a parlare di Torino, con la maggioranza che ha deciso di portare avanti la votazione in Senato prevista per domani. La leader di Sinistra, Elly Schlein, ha criticato duramente la destra, accusandola di considerare la sicurezza come un tema di serie B e di aver detto di no a un voto importante. La tensione tra le forze politiche si fa sentire, mentre l’attenzione resta sulla discussione che coinvolge la città e le sue questioni di sicurezza.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Anche oggi" la maggioranza ha "voluto decidere che domani si voterà in Senato su Torino. Le opposizioni hanno chiesto allora che si votasse anche sulla Sicilia, sulla Calabria e la Sardegna colpite dal ciclone Harry, e hanno detto di no. Ma allora c'è una sicurezza di serie A e una sicurezza di serie B? Non è sicurezza anche quella delle 2.000 persone che a Niscemi sono fuori dalle loro case e non hanno una risposta". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, invita la destra a cambiare idea e a permettere a milioni di italiani di votare.

La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alla destra di tornare sui propri passi e sostenere l’emendamento del suo partito sul voto fuori sede per il referendum.

