Sicilia in ginocchio dopo il maltempo Tajani | Così il governo aiuterà le imprese danneggiate

La Sicilia sta affrontando giorni difficili dopo il nubifragio che ha causato danni ingenti. Le imprese e le comunità sono in difficoltà, con strade allagate e edifici danneggiati. Il governo promette aiuti, e Tajani assicura che farà molto di più per sostenere chi ha perso tutto. La ricostruzione sarà lunga, ma le promesse non mancano.

In un momento di insicurezza e di difficoltà per la Sicilia colpita dal maltempo, Antonio Tajani ha una certezza: "Lo Stato farà molto, ma molto di più". Più dei 100 milioni che in prima battuta sono stati assegnati dal governo per l'Isola, per la Sardegna e la Calabria. "Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra il ministero degli Esteri e la Regione Siciliana per sostenere le esportazioni. Questa regione non può rimanere indietro per colpa delle calamità naturali. I siciliani - assicura al termine di un vertice a Palazzo d'Orleans col presidente della Regione Renato Schifani - non saranno lasciati soli e stiamo intervenendo così come abbiamo fatto in Emilia Romagna e in Toscana dopo le alluvioni".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dopo il maltempo che ha devastato la Sicilia, Tajani è arrivato a Palermo per parlare delle misure di aiuto.

La Sicilia si trova in ginocchio dopo le piogge torrenziali e i danni causati dal maltempo.

