Maltempo nuova allerta al Sud Paura a Niscemi per la pioggia
Un’allerta maltempo ha colpito ancora il Sud Italia, con particolare attenzione a Niscemi. La pioggia intensa ha fatto salire la preoccupazione tra i residenti, perché la frana sulla quale si sono concentrati i timori continua a muoversi. La situazione resta sotto controllo, ma la paura di nuovi smottamenti cresce.
Nuova allerta maltempo al Sud. Paura soprattutto a Niscemi, dove tornano piogge abbondanti sulla frana che continua a muoversi. Disagi anche in Calabria, con allerta sulla costa tirrenica per domani. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Niscemi Pioggia
Allerta maltempo per il Ciclone Harry. Paura a Niscemi per la pioggia
Paura a Niscemi, dove la pioggia continua a cadere forte e il vento si fa più intenso.
Maltempo a Natale, in arrivo neve sul Nord-Ovest e pioggia al Centro-Sud, allerta gialla in 10 regioni tra cui Campania, Lazio e Sicilia
Maltempo, nuova allerta al Sud. Paura a Niscemi per la pioggia
Ultime notizie su Niscemi Pioggia
Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Maltempo, nuova allerta meteo per la giornata di oggi. Tanta pioggia e neve sulle montagne; Maltempo senza fine con pioggia, vento e mareggiate: emessa nuova allerta meteo; Madonna del Fuoco col maltempo. Nuova allerta meteo gialla per piene dei fiumi e frane sull'entroterra.
Allerta maltempo, il ciclone Harry Bis minaccia il Paese: le regioni a rischioAllerta maltempo: il ciclone Harry Bis minaccia venti forti, piogge torrenziali e mareggiate eccezionali. Ecco tutte le regioni coinvolte a questa nuova ondata. notizie.it
Maltempo, allerta arancione sul Tirreno anche domani. Venti tempestosi, nubifragi e mareggiateAnche per la giornata di domani prorogata l'allerta arancione su tutto il versante tirrenico della Calabria per l’arrivo del 3 ciclone: nubifragi, venti fino a 100 km/h e onde alte 5 metri ... quicosenza.it
#Tg2000 - Maltempo, nuova allerta al Sud. Paura a Niscemi per la pioggia #12febbraio #Tv2000 #Maltempo #AllertaMeteo #Niscemi #Sicilia #Calabria #ProtezioneCivile #AllertaArancione #MeteoSud @DPCgov @tg2000it x.com
Carnevale Storico Prenestino: nuova programmazione causa maltempo. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.