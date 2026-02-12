Maltempo nuova allerta al Sud Paura a Niscemi per la pioggia

Un’allerta maltempo ha colpito ancora il Sud Italia, con particolare attenzione a Niscemi. La pioggia intensa ha fatto salire la preoccupazione tra i residenti, perché la frana sulla quale si sono concentrati i timori continua a muoversi. La situazione resta sotto controllo, ma la paura di nuovi smottamenti cresce.

